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Царьград

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ВС России одним снарядом "Краснополь" уничтожили пункт управления дронами и 6 солдат ВСУ

ВС России одним снарядом "Краснополь" уничтожили пункт управления дронами и 6 солдат ВСУ

Артиллеристы раскрывают детали работы на поле боя, отмечая высокоточные удары по БПЛА противника.Марат Султанов, командир 152-миллиметровой дивизионной самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С», в интервью РИА Новости поделился тактикой работы артиллеристов, которые бьют с замаскированных позиций и могут открыть огонь за считанные секунды.

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