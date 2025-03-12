ВС России одним снарядом "Краснополь" уничтожили пункт управления дронами и 6 солдат ВСУ

Артиллеристы раскрывают детали работы на поле боя, отмечая высокоточные удары по БПЛА противника.Марат Султанов, командир 152-миллиметровой дивизионной самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С», в интервью РИА Новости поделился тактикой работы артиллеристов, которые бьют с замаскированных позиций и могут открыть огонь за считанные секунды.