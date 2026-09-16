Пашинян опроверг введение виз с Россией после слов Захаровой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опроверг предположения о возможном введении визового режима с Россией.
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