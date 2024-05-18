Мэрия Иркутска опубликовала программу празднования Дня города

1 июня Иркутск с размахом отпразднует День города. Праздник совпадает с Международным днем защиты детей, поэтому праздничную программу посвятят семейным ценностям и детству, сообщили в администрации города.
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