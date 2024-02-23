Тройное ДТП с одним пострадавшим произошло на автодороге Сургут — Салехард

На Ямале произошло массовое ДТП. Столкнулись большегруз MAN, грузовик Hino и легковой Mercedes. Как сообщает Госавтоинспекция Ямала, дорожная авария случилась на 459-м километре автодороги Сургут — Салехард.
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