Ким Ё Чжон осудила МАГАТЭ за двойные стандарты в ядерной политике

Ким Ё Чжон, представитель ТПК, заявила, что МАГАТЭ не имеет полномочий вмешиваться в ядерные дела КНДР, поскольку страна вышла из ДНЯО.
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