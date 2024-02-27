Тульскую область посетили 250 железнодорожных туристов из Самары и Пензы

Тульская область развивает железнодорожный туризм. 24 февраля в регион приехали первые 250 туристов из Самары и Пензы, которых встретили на вокзале туроператоры и волонтеры гостеприимства, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии