Эксперт Семеренко рассказала, как сохранить отношения в коллективе

В этом, как не странно, может помочь соперничество Совместная работа над проектами может укрепить командный дух и помочь развиваться, сказала РИАМО карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко.
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