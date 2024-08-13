🇺🇦Выведенная из строя относительно новая украинская колесная бронемашина «Новатор» на просторах СВО💥 #ВСУ #ЗСУ #Новатор #СВО.
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🇺🇦Выведенная из строя относительно новая украинская колесная бронемашина «Новатор» на просторах СВО💥 #ВСУ #ЗСУ #Новатор #СВО.
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