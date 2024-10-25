Информационную систему легковых такси внедрят в Петербурге в 2025 году

Она будет содержать все данные о работающих в городе перевозчиках. В Петербурге в начале 2025 года планируется запустить информационную систему легковых такси, которая будет включать в себя все данные о работающих в городе службах перевозчиков, водителях и автомобилях.
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