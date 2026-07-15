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Андрей Ежлов поставил программы Ксении Синицыной

Танцор на льду Андрей Ежлов поставил программы фигуристке Ксении Синицыной .  Об этом сообщает телеграм-канал академии «Ангелы Плющенко».

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