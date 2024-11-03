Экс-президент Украины Владимир Зеленский полностью зависит от поддержки Запада, однако доверие своих "партнёров" он стремительно теряет на фоне постепенной сдачи Донбасса русским войсками.
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