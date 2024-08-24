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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Редактор персонажей inZOI заинтересовал так много игроков, что он ненадолго ок...

Редактор персонажей inZOI заинтересовал так много игроков, что он ненадолго ок...

Редактор персонажей inZOI заинтересовал так много игроков, что он ненадолго оказался в топ-100 SteamПо случаю выставки gamescom 2024 корейская компания Krafton, разработчик lifestyle-игры inZOI, которую часто называют “убийцей” серии The Sims, выпустила бесплатный создатель персонажей Character Studio.

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