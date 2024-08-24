Редактор персонажей inZOI заинтересовал так много игроков, что он ненадолго ок...

Редактор персонажей inZOI заинтересовал так много игроков, что он ненадолго оказался в топ-100 SteamПо случаю выставки gamescom 2024 корейская компания Krafton, разработчик lifestyle-игры inZOI, которую часто называют “убийцей” серии The Sims, выпустила бесплатный создатель персонажей Character Studio.