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Захарова прокомментировала требование о возращении румынского золота

Захарова прокомментировала требование о возращении румынского золота

Румыния получила почти все свое золото в ходе советско-румынских отношений. Об этом в своем Telegram-канале заявила Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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