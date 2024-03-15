Захарова прокомментировала требование о возращении румынского золота

Румыния получила почти все свое золото в ходе советско-румынских отношений. Об этом в своем Telegram-канале заявила Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии