Объем USDT на TON удвоился и превысил 1 млрд всего за четыре месяца, что отражает рост использования сети

В сети Open Network (TON) наблюдается значительное расширение использования стейблкоина USDT, что свидетельствует о высокой активности и растущем доверии к стабильности и эффективности сети при обработке транзакций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии