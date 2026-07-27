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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зак Браун: «Смешанные чувства для «Макларена»: мегарезультат для Норриса, тяжелое завершение для Пиастри»

Исполнительный директор « Макларена » Зак Браун высказался о победе Ландо Норриса на Гран-при Венгрии и техническом сходе Оскара Пиастри .

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