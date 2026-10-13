Эксперты рассказали о низкой эффективности украинской ПВО

Украинская система ПВО хаотична и прикрывает только Киев и Киевскую область. Об этом рассказал профессор финансового университета Павел Разов в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».
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