У Анастасии Волочковой украли жутко-дорогое платье

49-летняя балерина Анастасия Волочкова отпраздновала день рождения в конце января. Празднование прошло весело и шумно, а главными гостями события стали ее молодой избранник, 26-летний Марчел Абаби, а также ее дочь с женихом.
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