«Наш Робин Гуд». В России сняли фильм об Александре Захарченко. Интервью режиссёра Александра Коробко «Антифашисту»

26 июня первому главе ДНР Александру Захарченко исполнилось бы 48 лет. Он ушёл молодым – всего в 42, из которых четыре года провёл на посту главы республики, однако оставил нестираемый след в сердцах и душах жителей Донбасса.
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