Киев признал факт трех попыток атаковать Запорожскую АЭС

- УкроГУР впервые признал, что ВСУ пытались высадить десант у ЗАЭС. До этого Киев всячески отрицал этот факт, чем вводил в заблуждение н6аьлюдателей из МАГАТЭ и всю мировую общественность, - написал Руслан Осташко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии