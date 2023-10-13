Глава государства встретилась с  председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом сегодня в Кишинев. Глава государства заявила, что этот визит представляет собой решительный знак поддержки усилий Республики Молдова по вступлению в Европейский союз.
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