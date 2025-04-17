Роскачество: у работающих пенсионеров есть дополнительные льготы

В большинстве случаев для трудоустройства пенсионеров действуют те же правила, что и для остальных соискателей, но есть несколько нюансов, которые следует учитывать, предупредила в беседе с RT директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.
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