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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Пеликанс» не хотят отказываться от борьбы в сезоне-24/25, несмотря на травмы и неудачный старт

Как сообщает ESPN, «Пеликанс» не хотят рассматривать сезон-24/25 как промежуточный, несмотря на многочисленные травмы и неудачный старт.

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