Hana Bank: Почти треть богатых корейцев инвестирует в криптоактивы

Согласно последнему исследованию инвестиционной корпорации Hana Bank, более 30% обеспеченных жителей Южной Кореи включили криптовалюты в свой инвестиционный портфель, рассматривая их как ключевой актив для долгосрочного сбережения и роста капитала.
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