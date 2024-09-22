В центре Калуги перекрыли улицы для съемок фильма

В это воскресенье в историческом центре Калуги развернулись съемки военно-исторического фильма. 22 сентября на участке от улицы Дарвина до улицы Декабристов, на переулках Воскресенский и Григоров до полуночи будет ограничено движение всех видов транспорта.
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