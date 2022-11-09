БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Мы с Тамаром ходим паром: Почему Финляндия не хочет вступать в НАТО без Швеции

Мы с Тамаром ходим паром: Почему Финляндия не хочет вступать в НАТО без Швеции

Будущее американских баз в дальних пригородах Санкт-Петербурга зависит от решения Швецией курдского вопроса Дмитрий Родионов На фото: на встрече, посвященной заявке Швеции на вхождение в состав НАТО (Фото: Henrik Montgomery/TT News Agency via AP/ТАСС) Материал комментируют: Павел Фельдман   Роман Травин НАТО рискует столкнуться со сложностями при планировании оборонной стратегии, если Хельсинки и Стокгольм не присоединятся к альянсу одновременно, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

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