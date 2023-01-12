Уральские металлурги сохранили позиции в списках лучших производителей проката

ММК сохранил лидерство в производстве плоского проката и металлопроката с покрытием. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», по данным рейтинга лучших российских производителей и поставщиков металлопродукции по итогам II полугодия 2022 года, опубликованного отраслевым журналом «Металлоснабжение и сбыт», ПАО «ММК» вновь заняло первое место в списках лучших производителей листового проката, а также оцинкованного и окрашенного металла.