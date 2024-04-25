В Красноярске раскрыли убийство беременной, задушенной 20 лет назад в магазине

Скриншот видео В Красноярске следователи раскрыли жестокое убийство беременной местной жительницы, которую задушили 20 лет назад, сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.
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