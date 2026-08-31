CNN Brasil: президент Бразилии не поедет на саммит БРИКС в Нью-Дели

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Нью-Дели в сентябре. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.
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