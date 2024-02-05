РЖД повезут уголь под контролем Кремля. ТЖД идёт на опережение. Грузы потекут в обход БАМа. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было распоряжение президента Владимира Путина вывезти все согласованные объёмы угля на восток, назначение Ирины Ольховской генеральным директором ОВК и падение погрузки на сети РЖД в январе.
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