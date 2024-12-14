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Боксер Кевин Джонсон выразил готовность поработать во ФСИН

Боксер Кевин Джонсон выразил готовность поработать во ФСИН

Получивший российское гражданство боксер из США Кевин Джонсон, который ранее прошел курс молодого бойца в главке ФСИН РФ, заявил о готовности поработать в российской системе исполнения наказаний, сообщает ТАСС со ссылкой на спортсмена.

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