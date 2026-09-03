Li L9 Livis официально появился в России: раскрыта цена[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В середине мая официальный дистрибьютор Li Auto в России анонсировал скорое появление на нашем рынке кроссовера L9 Livis, который в самом Китае был представлен минувшей зимой.