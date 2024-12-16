Россиянам раскрыли количество дней отдыха в новогодние праздники

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Россияне будут отдыхать 11 дней в новогодние праздники — с 29 декабря по 8 января. Количество дней отдыха в интервью РИА Новости раскрыла эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.