Голые стены: Костенко показала процесс ремонта в их с Тарасовым особняке

Модель Анастасия Костенко недавно побывала в загородном доме, который для нее в качестве подарка приобрел муж — футболист Дмитрий Тарасов — осенью прошлого года, и засняла этапы ремонта в нем, чтобы поделиться с подписчиками.
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