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Филипе Луис о «ПСЖ»: «Монако» предстоит сыграть с одной из лучших команд в истории и против лучшего тренера в мире»

Филипе Луис о «ПСЖ»: «Монако» предстоит сыграть с одной из лучших команд в истории и против лучшего тренера в мире»

Главный тренер «Монако» Филипе Луис высказался о предстоящем матче с «ПСЖ» в 3-м туре чемпионата Франции, отдельно отметив своего визави Луиса Энрике.

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