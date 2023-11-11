Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Расчеты «Мста-Б» разнесли опорник боевиков вблизи Работино

Расчеты «Мста-Б» разнесли опорник боевиков вблизи Работино

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы артиллерийских расчетов гаубиц «Мста-Б» Южного военного округа (ЮВО) при выполнении огневых задач по уничтожению позиций противника на Запорожском направлении СВО.

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