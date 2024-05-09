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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Участие в VIII Методическом фестивале.

Участие в VIII Методическом фестивале.

3 мая 2024 педагоги государственного учреждения образования ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´ приняли участие в VIII Методическом фестивале ´Инновации в образовании Могилевской области в интересах реализации стратегии устойчивого развития´.

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