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МОСИНФОРМ

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VIII Московская чайная выставка пройдет на ВДНХ с 10 по 13 сентября

VIII Московская чайная выставка пройдет на ВДНХ с 10 по 13 сентября

С 10 по 13 сентября в павильоне № 55 на ВДНХ пройдет VIII Московская чайная выставка. Москвичи смогут познакомиться поближе с чайной культурой Китая и приобрести уникальные товары из-за рубежа, передает пресс-служба Главной выставки страны.

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