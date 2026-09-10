VIII Московская чайная выставка пройдет на ВДНХ с 10 по 13 сентября

С 10 по 13 сентября в павильоне № 55 на ВДНХ пройдет VIII Московская чайная выставка. Москвичи смогут познакомиться поближе с чайной культурой Китая и приобрести уникальные товары из-за рубежа, передает пресс-служба Главной выставки страны.