«Мы жили в кино»: Эйдельштейн и другие актеры о фильмах Романа Михайлова

Всего за два года Роман Михайлов — математик, брейк-дансер, писатель и герой проекта «РБК Визионеры» — успел заслужить звание «главного инди-режиссера» страны и сделать то, на что у других уходят десятилетия: снять семь полнометражных картин, каждая из которых стала событием.