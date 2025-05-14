«Мы жили в кино»: Эйдельштейн и другие актеры о фильмах Романа Михайлова

Всего за два года Роман Михайлов — математик, брейк-дансер, писатель и герой проекта «РБК Визионеры» — успел заслужить звание «главного инди-режиссера» страны и сделать то, на что у других уходят десятилетия: снять семь полнометражных картин, каждая из которых стала событием.
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