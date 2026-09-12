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Регионы России

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Стоит ли создавать единый центр управления в кризисных ситуациях на Дальнем Востоке?

Стоит ли создавать единый центр управления в кризисных ситуациях на Дальнем Востоке?

Участники панельной сессии «Комплексные решения вопросов обеспечения безопасности Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора» на ВЭФ-2026 единогласно признали необходимость системного подхода к обеспечению безопасности и создания единого центра управления в кризисных ситуациях.

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