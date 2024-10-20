Разгадана тайна происхождения уругвайских аметистов

Чтобы раскрыть тайну образования аметистов, исследователи провели серию геологических исследований, проанализировав минералы из жеод, грунтовые воды и воду, заключенную внутри самих аметистов, в более чем 30 шахтах.
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