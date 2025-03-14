Петербуржцам рассказали о главных признаках скорого увольнения

Кадровики уверены, что это потеря у сотрудников интереса к работе Главный сигнал скорого увольнения сотрудника – это потеря им интереса к работе, рассказали аналитики сервиса SuperJob, опросив менеджеров по персоналу предприятий и организаций из Санкт-Петербурга.
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