Петербуржцам рассказали о главных признаках скорого увольнения

Кадровики уверены, что это потеря у сотрудников интереса к работе Главный сигнал скорого увольнения сотрудника – это потеря им интереса к работе, рассказали аналитики сервиса SuperJob, опросив менеджеров по персоналу предприятий и организаций из Санкт-Петербурга.