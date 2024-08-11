Популярный продукт может помочь при диабете II типа

Его лучше запекать в кожуре с минимальным количеством соли и масла Ученые из Университета Невады в Лас-Вегасе провели исследование, которое показало, что правильно приготовленный картофель может быть полезен для людей с диабетом 2 типа.
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