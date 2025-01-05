Киевским властям придётся соглашаться на любые требования Москвы. Об этом в интервью газете The Washington Post заявил ротный командир 35-й бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) по имени Тарас.
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