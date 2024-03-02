«Известия»: Менять шины рекомендуется при повышении температуры до +5 градусов

Смену зимних шин на летние на автомобиле можно планировать с наступлением весны. Тем не менее, стоит последовать рекомендации о паузе в этом вопросе вплоть до сохранения температуры, близкой к +5 градусам.
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