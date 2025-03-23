Прогноз подтвердился. Этого дня ждут многие. Что затеяли в Вашингтоне?

Совсем скоро может наступить день, которого ждут многие. Прогноз, прозвучавший неделю назад, подтвердился, но не все вопросы отпали.
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