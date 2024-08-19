Политолог Журавлев: призыв на двухмесячный срок в армии Хорватии – это фикция

Решение Хорватии объявить обязательный призыв в армию не несет за собой никакого практического смысла и по сути является фикцией, считает директор и научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.
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