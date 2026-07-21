В Ростове на «Темернике» изъяли тысячи контрафактных товаров

В Ростове сотрудники правоохранительных органов вновь провели проверку на рынке «Темерник». В региональном главке МВД сообщили, что в ходе рейда было выявлено несколько тысяч единиц товаров с явными признаками контрафактной продукции.
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