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Пятый канал

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Тонкий намек? SНАМАN выпустил песню «Прощай, моя любовь»

Тонкий намек? SНАМАN выпустил песню «Прощай, моя любовь»

Заслуженный артист России, певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, выпустил новый трек.

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