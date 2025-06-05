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Экс-советник Трампа призвал начать расследование против Маска

Экс-советник Трампа призвал начать расследование против Маска

Бывший советник Дональда Трампа Стивен Бэннон в интервью изданию New York Times выступил с резкой критикой в адрес Илона Маска, призвав власти США инициировать расследование в отношении миллиардера и немедленно выдворить его из страны.

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