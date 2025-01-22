Мэр Горловки Приходько: При обстреле ВСУ погиб мирный житель

В результате украинского обстрела в Никитовском районе Горловки погиб мирный житель. Об этом в среду, 22 января, в Telegram-канале сообщил глава администрации города Горловки Иван Приходько, информирует РИА Новости.
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